Bayern in Pilsen: Treffpunkt-Festival

Die sogenannte Kreativzone Depo 2015 in Plzeň / Pilsen war am vergangenen Wochenende eine bayerische Insel in Tschechien. Im Rahmen des Festivals Treffpunkt fanden dort Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Filmvorstellungen und Workshops statt – alle mit bayerisch-böhmischer Thematik.

Aus der Bushalle des Depo 2015 erklang Blasmusik. Die bayerische Flagge wehte über dem Eingang. Hungrige und durstige Besucher studierten die Speisekarten – im Angebot: mehrere Spezialitäten und Biersorten aus Bayern. Das Festival knüpfe an die Veranstaltungen zur Kulturhauptstadt Pilsen 2015 an, erzählt Jiří Sulženko. Er ist Programmdirektor des Depo 2015:



„Die grenzüberschreitenden tschechisch-bayerischen oder tschechisch-deutschen Beziehungen waren 2015 eine unserer Prioritäten. Wir haben uns bemüht, das Festivalprogramm so zusammenzustellen, das sich auch die breite Öffentlichkeit angesprochen fühlt. Daher treten beliebte Bands und Blaskapellen auf, und gute Gastronomie darf auch nicht fehlen. Zudem gibt es Diskussionen, Filmvorstellungen, Vorträge und Kunstausstellungen. Neben der Trachtenkapelle aus Regensburg spielen hier die Big Band Convention Ostbayern sowie die Rockband X-Cover. Es geht also quer durch verschiedene Musikgenres. Auf dem Programm stehen auch Lesungen: Friedrich Brandl und Břetislav Ditrych lesen aus ihrem Buch ,Bitter duftet Arnika‘.“

Kunst aus Bayern und Tschechien ist auch weiterhin im sogenannten Treibhaus zu sehen. Die entsprechende Ausstellung heißt Metamorphosen. Věra Knetlová von der Union bildender Künstler Pilsen:

„Auf die Idee einer gemeinsamen Ausstellung kam Irene Fritz vom Oberpfälzer Kunstverein in Weiden. Sie hat die tschechischen Teilnehmer von der Union der bildenden Künstler in Pilsen und die bayerischen Künstler angeprochen. Sie wünschte sich, dass die Ausstellung speziell im Depot 2015 veranstaltet wird. Von beiden Seiten nehmen daran 44 Künstlerinnen und Künstler teil. Vertreten sind hier Malerei, Graphik, Bildhauerei, Videoinstallationen sowie Textilwerke.“

Jindřich Jindřich geht von einer Veranstaltung des Festivals zur anderen. Denn er ist Manager für die bayerisch-tschechischen Beziehungen im Depo 2015.

„Bei den Vorbereitungen von Festivals arbeiten wir mit unseren Projektpartnern aus Regensburg zusammen. In diesem Fall hatten wir eine bestimmte Vorstellung, wie das Programm ungefähr aussehen sollte, und die Partner in Regensburg haben uns Künstler und Musikensembles empfohlen. In den Tagen vom 11. bis 13. März 2018 wird ein ähnlicher Treffpunkt in Regensburg veranstaltet. Das Programm werden wir in den nächsten Wochen zusammenstellen.“