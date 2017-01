Tagesecho Aus Fernost nach Böhmen: Ältester Bonsai Europas in Liberec

03-01-2017 15:18 | Martina Schneibergová

In Liberec / Reichenberg befindet sich der älteste Botanische Garten in Tschechien. Er ist einer der beliebtesten Touristenmagneten der nordböhmischen Stadt. Seit einigen Tagen hat der Garten einen einzigartigen Neuzuwachs in den Sammlungen: den ältesten Bonsai Europas.