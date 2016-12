23-12-2016 15:20 | Markéta Kachlíková

Tschechien kennt seinen Sportler des Jahres 2016. Der erfolgreichste tschechische Athlet bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, Lukáš Krpálek, trägt seit Donnerstagabend den Titel. Nach einer zehnjährigen Übermacht der Frauen hält damit nun wieder ein Mann die Trophäe in seinen Händen.

„Den ersten Platz in der Umfrage um den Sportler des Jahres belegt: Lukáš Krpálek.“

Der Judoka Lukáš Krpálek war bei den Olympischen Spielen in Rio der einzige tschechische Goldmedaillengewinner. Er blickt aber auch insgesamt auf ein recht erfolgreiches Jahr zurück:

„Viele super Sachen sind gelungen: Ich habe bei den Olympischen Spielen gewonnen, war Fahnenträger in Rio, mein Sohn ist zur Welt gekommen, und dazu wurde ich noch zum Sportler des Jahres gewählt. Das ist wohl das beste Jahr überhaupt. Ich wünsche mir jedes Jahr, dass das nächste Jahr erfolgreicher wird. Im kommenden Jahr ist das aber kaum möglich.“

Der Gold-Judoka hat nun eine Trophäe gewonnen, die in den zurückliegenden Jahren fest in der Hand der Damen war. Zehn Jahre hintereinander stellten die tschechischen Sportlerinnen ihre männlichen Kollegen in den Schatten: Skiläuferin Kateřina Neumannová, Eisschnellläuferin Martina Sáblíková sowie die Leichtathletinnen Barbora Špotáková und Zuzana Hejnová. Dazu sagt Lukáš Krpálek: Er meine es nicht frauenfeindlich, es freue ihn aber, dass wieder die Männer die Auszeichnung gewonnen hätten.

„Die Siegesserie der Damen ist recht lang. Ich bin froh, dass es nun gelungen ist, sie zu unterbrechen. Ich hoffe, dass andere Männer mir das in den kommenden Jahren nachmachen.“

Bereits 2008 wurde Krpálek zum Junior des Jahres gekürt. Es soll in seiner Karriere aber nicht bei nur einer Olympia-Medaille bleiben, kündigte er nach dem diesjährigen Sieg an. Die Auszeichnung hält er zudem für eine Anerkennung des Judo-Sports in Tschechien.

Krpálek ließ im 58. Jahrgang der Umfrage unter 233 Sportjournalisten den Rennkanuten Josef Dostál hinter sich, ebenso wie die Biathletin Gabriela Koukalová. Dostál gewann als einziger Tscheche zwei Medaillen in Rio, und zwar die silberne im Einer-Kajak und die bronzene im Vierer-Kajak. Koukalová erkämpfte in der letzten Saison den Welt-Cup-Gesamtsieg im Biathlon.

In der Kategorie Mannschaftssport brillierten die tschechischen Tennis-Damen für ihren Sieg beim Fed-Cup. Juniorin des Jahres wurde die Siebenkämpferin Michaela Hrubá.