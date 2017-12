Vor 25 Jahren: Neustart für Tschechen und Slowaken

Die Tschechoslowakei wurde nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1918 gegründet. Von 1939 bis zum Kriegsende 1945 war die staatliche Kontinuität allerdings unterbrochen, als der tschechische Teil von Hitler besetzt war und in der Slowakei ein eigener klerikal-faschistischer Staat bestand.

Ein Meilenstein in der Entwicklung war das Jahr 1968. Damals wurde die Tschechoslowakische Sozialistische Republik föderalisiert, mit zwei eigenen Parlamenten in Prag und Bratislava sowie einem gemeinsamen föderalen Parlament.

Schon bald nach der politischen Wende von 1989 kam es allerdings zu Spannungen zwischen den beiden Teilen des gemeinsamen Staates. Es waren vor allem die Slowaken, die sich in der Tschechoslowakei unterdrückt fühlten und den tschechischen Zentralismus beklagten. Sie strebten nach Selbstbestimmung und wünschten sich einen eigenen Staat. Über den Zerfall der Tschechoslowakei entschieden jedoch nicht die Bürger selbst. Ein Referendum über die Zukunft der Tschechoslowakei wurde nicht abgehalten.

Vielmehr bestimmten die Politiker das weitere Geschick beider Völker, konkret die nationalistische HZDS von Vladimír Mečiar in der Slowakei und die wirtschaftsliberale ODS unter Václav Klaus in Tschechien. Beiden waren aus den zweiten freien Parlamentswahlen in der Tschechoslowakei im Juni 1992 als Sieger hervorgegangenen. Am 17. Juli beschloss der slowakische Nationalrat die Unabhängigkeit seines Teils der Republik. Bei den nachfolgenden Verhandlungen zwischen Mečiar und Klaus im August 1992 in der Villa Tugendhat in Brno / Brünn wurde der Ablauf der Staatsteilung besprochen. Am 1. Januar 1993 erfolgte dann eine friedliche Trennung der Tschechen und der Slowaken.

