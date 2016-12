Spezial Auf ins Jahr 2096!

31-12-2016 | Till Janzer, Markéta Kachlíková, Martina Schneibergová, Lothar Martin, Strahinja Bućan

Für unsere Silvestersendung haben wir auf Ihre Zuschriften zurückgegriffen. Vielleicht erinnern Sie sich an unseren Geburtstag-Wettbewerb? Unsere Frage lautete, was Radio Prag denn in 80 Jahren so senden könnte. Dazu haben wir viele originelle Zuschriften erhalten. Aus einigen von ihnen werden wir heute vorlesen und dazu die passende Musik spielen.