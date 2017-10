Österreich auf dem Weg nach Visegrád?

Die konservative ÖVP und die rechte FPÖ hegen Sympathien zur Visegrád-Gruppe, darunter auch zu Tschechien. So hat man beispielsweise eine ähnliche Haltung zu Flüchtlingen und Migranten. Bedeutet der Sieg der Konservativen bei der Nationalratswahl nun einen Sprung Österreichs in Richtung Visegrád? Oder könnte die geplante Sozialpolitik der ÖVP das Klima zu Tschechien trüben, Stichwort Anpassung des Kindergeldes? Darüber ein Gespräch mit Jan Sechter, dem ehemaligen tschechischen Botschafter in Wien.