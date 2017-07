Bei einem Grubenbeben in einer Mine bei Karviná / Karwin sind am Samstag zwei Bergleute verletzt worden. Sie wurden sehr zügig vom betriebsinternen Notdienst behandelt. Das Beben ereignete sich am späten Nachmittag kurz vor 18 Uhr, die Erschütterung war auch an der Erdoberfläche zu spüren, informierte ein Sprecher des Bergbau-Unternehmens OKD. In der Grube ČSM sever sei eine geomechanische Verschiebung registriert worden, in deren Folge auch die Erdoberfläche erschüttert wurde. Die Ursache für diesen außergewöhnlichen Ausbruch werde man durch eine Bergbau-Kommission untersuchen lassen, ergänzte der Sprecher.