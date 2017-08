Im Zusammenhang mit dem Brand der historischen Kirche in mährisch-schlesischen Třinec / Trzynietz hat die Polizei zwei Personen festgenommen. Sie werden der Brandstiftung verdächtigt. Dies teilte der Chef der Polizei im mährisch-schlesischen Kreis, Tomáš Kužel, am Donnerstag mit. Die Polizei habe bisher niemanden beschuldigt, so der Polizeidirektor. Die wertvolle Holzkirche in Třinec-Guty aus dem 16. Jahrhundert ist in der Nacht auf Mittwoch niedergebrannt. Beim Brand wurde auch die komplette historische Inneneinrichtung zerstört.