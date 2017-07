Ein 34-jähriger Tourist aus Prag ist in der Nacht zum Freitag auf der kroatischen Halbinsel Pelješac ums Leben gekommen, als sein Boot im Meer auf ein Schiff prallte. Er war im Boot allein, gab das Internetportal der Tageszeitung „Jutarnji list“ bekannt. Im bulgarischen Schwarzmeer bei Burgas ist am Mittwoch eine 61-jährige Tschechin ertrunken. Das elfjährige Mädchen, das bei ihr war, wird vermisst, berichtet das örtliche Internetportal novinite.com. Die ertrunkene Tschechin haben Strandbesucher in Burgas am Mittwochabend aus dem Meer gefischt. Von dem kleinen Mädchen, das mit ihr im Urlaub war, fehlt indes weiter jede Spur, heißt es.