Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die der Kunstdiebstahl verdächtigt werden. Die mutmaßlichen Täter sollen aus dem Haus eines Privatsammlers in Valeč / Waltsch in Westböhmen Kunstgegenstände im Wert von 80 Millionen Kronen (3 Millionen Euro) gestohlen haben. Falls deren Schuld nachgewiesen wird, drohen den beiden Männern fünf bis zehn Jahre Gefängnis. Dies teilte der Leiter der Abteilung für Allgemeinkriminalität im Kreis Karlovy Vary / Karlsbad, Rudolf Flaška, am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizisten arbeiteten bei den Fahndungen mit der slowakischen Polizei zusammen. In der Slowakei wurden einige der gestohlenen Gemälde, Plastiken und Münzen gefunden.