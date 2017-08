Die beiden tschechischen Staatsbürger, Markéta Všelichová und Miroslav Farkas, sind am Mittwoch in der Türkei zu einer Haftstrafe von je sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Ihnen wird die Mitgliedschaft in der Kurdenmiliz YPG vorgeworfen. Dies sei gleichbedeutend mit der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, lautete die Anklage der türkischen Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung wird in Berufung gehen, informierte die Korrespondentin des Tschechischen Fernsehens.

Markéta Všelichová und Miroslav Farkas sind im vergangenen November an der türkisch-syrischen Grenze verhaftet wurden. Der Prozess war zuvor verschoben worden. Ihren eigenen Aussagen nach wollten Všelichová und Farkas humanitäre Hilfe leisten für die Kämpfer gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“.