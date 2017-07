Die Tschechen gehören zu den Nationen in Europa, die Kinovorstellungen mit ihren nationalen Filmproduktionen sehr oft besuchen. In einer Rangliste aller EU-Länder liegen sie dabei auf dem dritten Platz. Ganz vorn rangieren Frankreich und Großbritannien, wo rund 35 Prozent der Bevölkerung sich Filme aus heimischer Produktion im Kino anschauen. Die Tschechische Republik kommt als Dritter auf zirka 29,5 Prozent. Das gaben Mitglieder des tschechischen Filmproduzenten-Verbandes am Freitag auf einer Pressekonferenz im Rahmen des Filmfestivals in Karlovy Vary / Karlsbad bekannt. Ihren Informationen zufolge haben sich 4,6 Millionen Kinobesucher im vergangenen Jahr tschechische Filme angeschaut. Das sei doppelt so viel wie im Jahr davor. Der absolute Kassenschlager sei der Film „Anděl Páne 2“ mit 914.000 Kinobesuchern gewesen, teilte die Produzenten mit.