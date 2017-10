Zug von Berlin nach Wien künftig nicht mehr über Tschechien

Die Züge von Berlin nach Wien werden in Zukunft nicht mehr über Tschechien fahren. Das geht aus dem neuen Fahrplan der Deutschen Bahn hervor, der ab Dezember gültig wird. Demnach sollen die Züge künftig über Nürnberg in die Hauptstadt Österreichs fahren. Die Strecke ist zwar rund 200 Kilometer länger, durch die nun abgeschlossene Modernisierung in etwa 30 Minuten schneller.

Der tschechische Verkehrsminister Dan Ťok sieht die Fahrplanänderung der DB zum Nachteil Tschechiens als Aufruf. Man müsse nun mehr Anstrengungen leisten bei der Modernisierung des tschechischen Bahnnetzes, so der Ano-Politiker.