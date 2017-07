Tschechien und Polen würden ihre Grenzen nicht streng genug kontrollieren. In diesem Sinne hat der CDU-Innenexperte Armin Schuster die beiden Nachbarstaaten. Dies berichtete die Presseagentur ČTK am Mittwoch. Der Bundestagsabgeordnete will deshalb die EU-Kommission um Nachprüfungen und gegebenenfalls um die Einleitung eines Verfahrens bitten. Armin Schuster gilt als einer der schärfsten Kritiker der Flüchtlingspolitik Angela Merkels innerhalb der CDU.