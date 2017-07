Der Zoologische Garten in Ostrava / Ostrau meldete am Samstagvormittag einen schwergewichtigen Neuzugang: die Elefantenkuh Vishesh brachte ihr mittlerweile drittes Junges zur Welt. Die Geburt verlief ohne Komplikationen, die Mutter kümmere sich um ihr Baby, sagte die Sprecherin des Tierparks. „Die Geburt begann gegen drei Uhr in der Früh, das Elefantenjunge erblickte um 10.57 Uhr das Licht der Welt. Es wurde nach 662-tägiger Schwangerschaft geboren“, informierte die Sprecherin. Ihr erstes Junges brachte Vishesh im März 2011 zur Welt. Es war das erste in Tschechien geborene Elefantenbaby überhaupt. Die Mutter war jedoch unerfahren und aggressiv gegenüber ihrem kleinen Jungen. Weil sich Vishesh nicht um das Baby kümmerte, verstarb es schon im Mai an einer Blutvergiftung. Im Februar 2014 gebar Vishesh ein junges Weibchen, das später den Namen Sumitra erhielt. Um den ungestörten Aufwuchs des dritten Jungen in der Frühbabyphase zu gewährleisten, wurde der Elefanten-Pavillon vorübergehend geschlossen, ergänzte die Sprecherin.