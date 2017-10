Zoo Dvůr Králové erhält erneut Flusspferd aus Deutschland

Der Safari-Zoo im ostböhmischen Dvůr Králové nad Labem / Königinhof hat am Dienstag erneut ein männliches Flusspferd aus Deutschland bekommen. Aus dem Stuttgarter Zoo wurde der 32-jährige Flusspferdbulle Mike nach Tschechien gebracht. In Deutschland hat Mike sechs Nachkommen gezeugt. In Dvůr Králové soll er sich nun um die Flusspferdkühe Hula und Mona kümmern.

Der Zuzug von Mike war notwendig geworden, weil ein anderer Nilpferdbulle im Sommer im Safari-Zoo gestorben ist. Es war der zweijährige Karl Wilhelm, der 2015 im Zoologischen Stadtgarten von Karlsruhe geboren wurde. Die Ursache seines Todes sei die Beißattacke eines weiblichen Flusspferds gewesen, heißt es. Karl Wilhelm galt bis zu seinem Umzug als Publikumsliebling im Karlsruher Zoo.