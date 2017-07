Die Kampagne vor der Präsidentenwahl wird Regeln für die Teilnahme des gegenwärtigen Staatsoberhauptes Miloš Zeman am Wettbewerb mit den anderen Präsidentschaftskandidaten festlegen. Jan Outlý von der Behörde für Aufsicht über die Finanzierung politischer Parteien sagte, Zeman soll sich überlegen, ob er während der Wahlkampagne in die Regionen reisen wird. Die Einhaltung der gleichen Regeln in der Wahlkampagne werden Outlý zufolge vermutlich erst Gerichte lösen müssen.