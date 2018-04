Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman weilt zu einem dreitägigen Besuch in der Slowakei. In Štrbské Pleso in der Hohen Tatra trifft Zeman am Donnerstag mit dem slowakischen Staatsoberhaupt Andrej Kiska und dem neuen slowakischen Premierminister Peter Pellegrini zusammen.

Der Besuch in der Slowakei ist Zemans erste Auslandsreise während seiner zweiten Präsidentschaft.