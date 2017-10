Zeman will Altkanzler Schröder auszeichnen

Am Staatsfeiertag am 28. Oktober wird auch der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder von Staatspräsident Milos Zeman ausgezeichnet. Dies berichtete die Tageszeitung MF Dnes unter Berufung auf Diplomatenkreise. Die Präsidentenkanzlei wollte Vergabe der höchsten tschechischen Staatsauszeichnung an Schröder unter Hinweis auf die Geheimhaltung der Preisträger jedoch nicht bestätigen.

Miloš Zeman und Gerhard Schröder arbeiteten Ende der 1990er Jahre eng als Regierungschefs zusammen. Schröder unterstützte unter anderem den Beitritt Tschechiens zur EU. In der letzten Zeit ist der sozialdemokratische Altkanzler jedoch wegen seinem Engagement bei der russischen ÖL-Firma Rosneft in Kritik geraten.