Zeman unterstützt Kandidatur tschechischer Ministerin an die Spitze des UN-Programms

Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman ist am Montag in New York mit dem Präsidenten der UN-Generalversammlung Miroslav Lajčák zusammengetroffen. Während des Gesprächs unterstützte Zeman die Kandidatur der tschechischen Ministerin für Regionalentwicklung Karla Šlechtová (Ano-Partei) für den Posten der Exekutivdirektorin des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-HABITAT). Mit Lajčák, der auch slowakischer Außenminister ist, sprach Zeman zudem über eine UN-Reform und über das neue Anti-Terror-Büro der Vereinten Nationen. Er traf zudem mit dem Anti-Terror-Beauftragten der Uno Wladimir Woronkow zusammen.

Miloš Zeman ist derzeit wegen der Generalversammlung in New York, am Dienstag wird er eine Rede vor dem Gremium halten. Außerdem stehen bilaterale Treffen und der Besuch von Auslandstschechen in New York auf dem Programm des Präsidenten.