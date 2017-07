Der tschechische Präsident Miloš Zeman wird sich beim Gipfel der mittel- und osteuropäischen Staaten und der USA Anfang Juli in Warschau nicht mit US-Präsident Donald Trump treffen. Stattdessen wird das tschechische Staatsoberhaupt in der polnischen Hauptstadt von Parlamentspräsident Jan Hamáček vertreten, wie eine Sprecherin des Außenministeriums in Prag mitteilte. Donald Trump wird im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg am 7. Juli zu Verhandlungen in Warschau erwartet. Ein Treffen von Zeman und Trump war in der Vergsangenheit wiederholt verschoben worden.