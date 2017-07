Präsident Miloš Zeman will Bewegung in die Diskussion um einen geeigneten Lagerplatz für Atommüll in Tschechien bringen. Das Staatsoberhaupt hat bei einem Besuch im Kreis Böhmisch-Mährische Höhe die ehemalige Uran-Grube Dolní Rožnice als Möglichkeit genannt. Man solle aber ein endgültiges Urteil den Fachleuten überlassen, so Zeman. Ein Ziel der Reise des Präsidenten durch den Kreis Böhmisch-Mährische Höhe war unter anderem das Atomkraftwerk Dukovany.