Zeman schätzt tschechisch-slowakische Beziehungen als außergewöhnlich gut ein

Tschechien und die Slowakei haben fast ein Vierteljahrhundert nach der Teilung ihres gemeinsamen Staates außergewöhnlich gute und brüderliche Beziehungen. Das erklärte am Samstag Präsident Miloš Zeman auf eine entsprechende Frage der Nachrichtenagentur ČTK. Die Wunden aus den früheren Beziehungen hätten keine Narben hinterlassen, denn beide Länder sind der Europäischen Union beigetreten, und sie sind zu Mitgliedern der europäischen Familie geworden, ergänzte Zeman.

Am 26. August 1992 kurz nach Mitternacht haben die Vorsitzenden der in den Wahlen vom Juni 1992 siegreichen Parteien, Václav Klaus (Tschechien) und Vladimír Mečiar (Slowakei), das Ende der Tschechoslowakei in der Brünner Villa Tugendhat besiegelt. Die Teilung wurde am 1. Januar 1993 vollzogen. Seiner Meinung nach sei die Teilung aber nicht aus den unvereinbaren Vorstellungen der beiden Wahlsieger erwachsen. Die Trennung voneinander sei vielmehr schon kurz nach der Wende eingeleitet worden, und das mit solch kleinlichen Streitigkeiten wie um den Namen des Landes und das Staatswappen, meint Zeman.