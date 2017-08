Zeman: Optimale Koalition nach der Wahl wäre Ano und ČSSD

In einem Gespräch für das Internetportal Blesk.cz hat sich Präsident Miloš Zeman unter anderem zur bevorstehenden Parlamentswahl geäußert. Seiner Meinung nach sei der nach Wahl eine Koalition der Ano-Partei mit den Sozialdemokraten (ČSSD) die optimale Lösung bei der gegenwärtigen politischen Misere. Zu den Wahlprogrammen der politischen Parteien wolle er nur anmerken, dass er bisher von nichts wisse, was seine Aufmerksamkeit fesseln könnte. In die politischen Verhandlungen nach der Wahl werde er nicht reinreden, er könne nur Empfehlungen aussprechen, sagte Zeman.

Darüber hinaus kritisierte das Staatsoberhaupt Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) für dessen Äußerungen in der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“. Sobotka hatte Zeman und dessen Angestellten einen schlechten politischen Stil vorgehalten. Innertschechische Streitigkeiten sollten auch hierzulande ausgetragen werden und nicht in den ausländischen Medien, konterte Zeman.