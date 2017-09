Zeman kritisiert Trumps Rede

Donald Trumps Rede vor der UN-Vollversammlung habe an die Notenvergabe in der Schule erinnert, und das gehe in der Weltgemeinschaft nicht. So kritisierte Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman den Auftritt des US-Präsidenten vor dem UN-Gremium in New York Anfang dieser Woche. Trump drohte dabei Nordkorea mit Zerstörung und dem Iran mit einer härteren Gangart bezüglich des Atomprogramms beider Staaten.

Zudem traf sich Zeman am Rande der UN-Vollversammlung mit dem Außenminister Russlands Sergej Lawrow, der ihn im Namen von Präsident Wladimir Putin für Ende des Jahres nach Sotchi einlud. Dies begreife er als Auszeichnung, so Zeman.

Zum Abschluss der Tagung in New York traf das tschechische Staatsoberhaupt außerdem mit UN-Generalsekretär António Guterres zusammen.