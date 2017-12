Zeman kritisiert SPD-Chef Schulz

Niemand hätte einem europäischen Föderationsgedanken mit seinen mehr geschadet als Martin Schulz. Mit diesen Worten kritisierte Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman am Rande seines Besuchs in Bratislava den deutschen Sozialdemokraten-Chef Martin Schulz. Er habe sich immer für ein föderales Europa eingesetzt, doch der Vorschlag von Martin Schulz sei untragbar, so Zeman.

Der Präsident bezieht sich auf eine Rede des deutschen Sozialdemokraten von vergangener Woche. Darin forderte Schulz die Vereinigten Staaten von Europa, jedoch kompromisslos ohne Staaten, die nicht mit dessen Verfassungsordnung einverstanden wären.