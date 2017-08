Zeman kritisiert EU-Anreize für Drosselung der Milchproduktion

Es sein eine Grausamkeit gegenüber den Landwirte. So kommentierte Tschechiens Präsident Miloš Zeman Anreize der Europäischen Union für Milchproduzenten um ihre Produktion zu drosseln. Das Staatsoberhaupt eröffnete am Donnerstag den größten tschechischen Agrarsalon Země živitelka in České Budějovice / Budweis.

Die EU-Kommission hatte vergangenes Jahr ein Förderprogramm in Höhe von rund 500 Millionen Euro aufgelegt, um Milchbauern zu einer Drosselung ihrer Produktion anzuregen. Damit sollte der zu niedrige Milchpreis in der EU steigen.