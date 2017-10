Zeman: Katalonien-Referendum als Zeichen der Regionalisierung Europas

Das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien sei ein Vorbote der Regionalisierung in Europa. Dies sagte der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman bei seinem Besuch im Kreis Ústí nad Labem / Aussig am Dienstag. Laut Zeman seien nun auch weitere Referenden für regionale Unabhängigkeit zu erwarten, dabei unter anderem in Schottland.

Die Polizeigewalt am Tag der Stimmabgabe in Katalonien kommentierte Zeman nicht. Bei Ausschreitungen am Rande des Referendums waren knapp 900 Menschen verletzt worden.