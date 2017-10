Zeman gratuliert Xi Jinping zur Wiederwahl als chinesischem Kommunisten-Chef

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman hat Xi Jinping zur Wiederwahl zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas gratuliert. Das Schreiben veröffentlichte die Prager Burg am Mittwoch. Zeman lobte darin vor allem den Einsatz Xis für die guten tschechisch-chinesischen Beziehungen.

Chinas Kommunisten haben in dieser Woche ein neues Zentralkomitee gewählt. Zum Abschluss des 19. Parteikongresses der Kommunistischen Partei rief Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag in Peking zu einer neuen Reise beim Aufbau des Sozialismus chinesischer Prägung auf.