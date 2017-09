Zeman gratuliert Merkel zum Wahlsieg, Sobotka warnt vor AfD

Tschechische Politiker einschließlich Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) haben die Tatsache gewürdigt, dass es der CDU/CSU unter Angela Merkel zum vierten Mal in Folge gelang, die Bundestagswahlen zu gewinnen. Premier Sobotka zufolge erreichte Angela Merkel einen klaren Sieg. Sobotka brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass sie bald eine stabile Regierung bilden wird. Dies sei für Europa sowie für tschechisch-deutsche Beziehungen wichtig, so der Premier via Twitter. Er merkte an, falls sich jemand über Stimmenzuwachs der AfD freut, soll er sich dessen bewusst werden, dass die AfD momentan gegen die Flüchtlinge und die EU hetzt, morgen wird sie jedoch gegen die Tschechen und Polen hetzen.

Staatspräsident Miloš Zeman gratulierte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum erneuten Sieg in der Bundestagswahl. Er wünschte ihr viel Glück bei den schwierigen Koalitionsgesprächen.