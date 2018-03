Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman hat Xi Jinping zu seiner Wiederwahl zum Staatsoberhaupt der Volksrepublik China gratuliert. Er hoffe, dass sich die tschechisch-chinesischen Beziehungen in Zukunft noch weiter vertiefen werden, so Zeman in seinem Gratulationsschreiben.

Xi Jinping wurde am Sonntag einstimmig vom Volkskongress zum Staatspräsidenten wiedergewählt. Miloš Zeman gilt als Verfechter intensiver Beziehungen zu Peking.