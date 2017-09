Zeman für Unterstützung Israels ausgezeichnet

Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman ist mit der Auszeichnung Warrior for Truth (Kämpfer für die Wahrheit) geehrt worden. Der Titel wurde ihm von der US-amerikanisch-jüdischen Stiftung Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF) vergeben, die sich weltweit für die Interessen von Juden einsetzt. Den Preis nahm Zeman auf einem Galaabend in New York entgegen, den die Wochenzeitung The Allgemeiner Journal veranstaltete.

Der tschechische Präsident forderte in seiner Rede demokratische Länder auf, ihre Botschaften von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Zeman sagte, dass nur eine verbale Solidarität mit Israel nicht genügt. Es sei eine bedingungslose Solidarität mit den Juden und mit Israel notwendig, so Zeman. Bereits 2015 setzte die Organisation Zeman auf eine Liste von Persönlichkeiten, die sich besonders für Menschen jüdischen Glaubens einsetzen.