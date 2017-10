Zeman fordert stabile Regierungsmehrheit

Staatspräsident Miloš Zeman wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Ano-Parteichef Andrej Babiš zum Premier ernnen. Dies sagte der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman am Sonntag gegenüber dem Nachrichtenportal blesk.cz im Zuge der Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Nur falls er selbst nicht wolle, werde der neue Premier nicht Andrej Babiš heißen, so das Staatsoberhaupt. Angaben von blesk.cz zufolge wird Zeman den Ano-Parteichef in den kommenden Tagen auf Schloss Lány empfangen.

Zeman stellte jedoch noch eine Bedingung für die kommende Regierungsbildung. Er werde darauf achten, dass die Regierungsmehrheit des von ihm ernannten Premiers stabil sein werde, so der Präsident.