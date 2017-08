Zeman fordert Botschafter auf, mehr Wirtschaftsdiplomatie zu betreiben

Präsident Miloš Zeman hat die Botschafter der Tschechischen Republik bei ihrem Prager Treffen dazu aufgefordert, mehr Wirtschaftsdiplomatie in ihren Gastländern zu betreiben. Gleichzeitig warnte er vor dem Anbruch einer weiteren Wirtschaftskrise. Zu den Diplomaten sagte er, sie sollten sich unentwegt um die viele Kleinarbeit kümmern, die zu ihrer Arbeit gehöre.

In seiner Rede am Mittwoch vor den Botschaftern und Konsuln des Landes stellte sich Zeman hinter das Bündnis der Visegrád-Gruppe mit den Ländern Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn. Zudem trat er für den Verbleib der Nato-Einheiten in Afghanistan ein.