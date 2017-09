Zeman erhält Auszeichnung Kämpfer für die Wahrheit

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman ist in New York mit der Auszeichnung Warrior for Truth (Kämpfer für die Freiheit) geehrt worden. Der Titel wird von der US-amerikanisch-jüdischen Stiftung Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF) vergeben, der sich weltweit für die Interessen von Juden einsetzt. Bereits 2015 setzte die Organisation Zeman auf eine Liste von Persönlichkeiten, die sich besonders für Menschen jüdischen Glaubens einsetzen.

Milos Zeman ist derzeit wegen der UN-Generalversammlung in der US-Millionenmetropole, am Dienstag wird er eine Rede vor dem Gremium halten. Außerdem stehen bilaterale Treffen und der Besuch von Auslandstschechen in New York auf dem Programm des Präsidenten.