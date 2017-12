Zeman dankt tschechischen Soldaten für Einsatz im Ausland

Präsident Miloš Zeman hat am Donnerstag den tschechischen Soldaten, die fern der Heimat bei Auslandsmissionen im Einsatz sind, für ihr Engagement im Kampf gegen den vielschichtigen islamischen Terrorismus gedankt. In einem Videotelefonat wünschte das Staatsoberhaupt dem Befehlshaber der Mission in Afghanistan, dass es „keine unnötigen Verluste“ geben möge. Mit dem Oberbefehlshaber sprach auch die frischgebackene Verteidigungsministerin Karla Šlechtová (Ano). Beim Telefonat zugegen war ebenso der Oberbefehlshaber der Tschechischen Armee, Josef Bečvář.

Anschließend sprach Zeman ebenso mit den tschechischen Befehlshabern der Auslandsmissionen in Mali, auf der Sinai-Halbinsel, den Golanhöhen und im Irak. Den Soldaten wünschte er schöne Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.

Gegenwärtig hat die tschechische Armee zwischen 400 bis 500 Soldaten zu Auslandsmissionen abgestellt. Im nächsten Jahr könnten es noch einige Dutzend mehr werden. Laut Bečvář ist geplant, die tschechischen Kontingente in Afghanistan und im Irak zu erhöhen.