Die bereits länger währende Dürre in Tschechien gefährdet den Kiefernbestand des Landes. Zehntausende Kiefern vertrocknen, bereits ein Fünftel des Bestandes sei von der Trockenheit gezeichnet, schreibt die Tageszeitung „Mladá fronta Dnes“ in ihrer Mittwochausgabe. Dies sei umso verwunderlicher, gelte doch die Kiefer als weitaus resistenter gegen Wassermangel als beispielsweise die Fichte. Der Grund dafür sei der, dass ihre Wurzeln tiefer in die Erde reichen. In Tschechien aber trockne der Boden in den zurückliegenden Jahren nicht flächendeckend, sondern vielfach tiefenwirksam aus. Und daher bekomme auch die Kiefer im tieferen Erdreich kein Wasser mehr, so die Experten. Den außerordentlich abnormalen Zustand, dass der Wasserstand in flachen Mulden nur bei 50 Prozent seines Durchschnitts liegt, registriere man vor allem in Ost- und Südböhmen sowie in Süd- und Zentralmähren, sagte ein Klimaexperte dem Blatt.