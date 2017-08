Der Flughafen in Brno / Brünn hat am Samstag den zehntausendsten Fluggast auf der Verbindung nach München gezählt. Die Linienflüge in die bayerische Landeshauptstadt waren im November 2015 aufgenommen worden. Es sein ein „großer Erfolg“, dass die Flüge nach München „in relativ kurzer Zeit auf ein solches Interesse bei den Reisenden gestoßen sind“, sagte der Marketingchef des Brünner Flughafens, Jiří Filip. Der zehntausendste Fluggast war eine 28-jährige Frau aus der Nähe von Brünn.