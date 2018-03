Zehntausende Menschen demonstrierten gegen Babiš und Ondráček

Zehntausende Menschen haben am Montagabend in mehreren tschechischen Städten gegen die Wahl des Kommunisten Zdeněk Ondráček zum Vorsitzenden der parlamentarischen Kommission für die Kontrolle über die Polizei demonstriert. Der Kommunist beteiligte sich als Bereitschaftspolizist im Januar 1989 an der brutalen Niederschlagung friedlicher Proteste gegen das kommunistische Regime.

Rund 20.000 Menschen versammelten sich auf dem Prager Wenzelsplatz. Etwa 14.000 Bürger unterzeichneten am Montag zudem eine Petition gegen Ondráček. Die Demonstranten protestierten auch gegen den geschäftsführenden Premier Andrej Babiš und kritisierten Präsident Miloš Zeman.

Protestaktionen fanden auch in Brno / Brünn, Pardubice, Ostrava / Ostrau, Olomouc / Olmütz, Liberec / Reichenberg, Písek, Hradec Králové / Königgrätz, České Budějovice / Budweis, Plzeň / Pilsen, Jihlava / Iglau und in Rožnov pod Radhoštěm statt.