Zehn Senatoren unterstützen Ex-Premier Topolánek für Präsidentenwahl

Ex-Premier Mirek Topolánek hat die erforderliche Zahl von zehn Unterstützer-Unterschriften von Senatoren gesammelt. Dies berichtete die Presseagentur ČTK am Montag. Der 61-jährige Konservative kündigte am Wochenende an, sich um das Präsidentenamt bewerben zu wollen. Die Bewerbungsfrist für die Präsidentenwahl läuft an diesem Dienstag ab.

Topolánek war seit 2006 der tschechische Premier. Mitten in der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft war seine Regierung im Mai 2009 durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Wenig später musste er als Vorsitzender der Bürgerdemokraten (ODS) zurücktreten.

Tschechische Zeitungen räumen ihm dennoch gute Chancen ein, in die Stichwahl zu kommen. Dagegen reagierte der Sieger der jüngsten Parlamentswahl, Andrej Babiš, ungewöhnlich scharf auf die Ankündigung: Er könne es kaum glauben, dass der korrupteste Premier seit der Staatsgründung Präsident werden wolle, sagte der 63-Jährige der Zeitung Právo.