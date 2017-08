Die Länder Westeuropas sollten den östlichen Staaten der EU dabei helfen, die dort vergleichsweise unterbezahlte Arbeit abzuschaffen. Nur so könnten sie auch das von ihnen kritisierte sogenannte Sozial- und Lohndumping ausmerzen, sagte Tschechiens Außenminister Lubomír Zaorálek am Donnerstag vor Journalisten. Dieses Thema wird Premier Bohuslav Sobotka (beide Sozialdemokraten) in zwei Wochen bei seinem Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron aufwerfen, ergänzte Zaorálek. An dem Vierer-Treffen in Salzburg nehmen außerdem die Regierungschefs aus Österreich und der Slowakei, Kanzler Christian Kern und Premier Robert Fico, teil.

Kern will in Österreich das Sozial- und Lohndumping lösen, da es ihm und Macron zufolge die Arbeitsmärkte in Westeuropa negativ beeinflusse. Dann aber müssten beide Länder und die anderen westeuropäischen Staaten auch mehr Druck auf die eigenen Arbeitgeber ausüben, dass diese im Osten der Europäischen Union keine Billiglöhne mehr zahlen, entgegnete Zaorálek.