Nachrichten Zaorálek: Weitere tschechische Opfer in Berlin unwahrscheinlich

23-12-2016 10:20 | Strahinja Bućan

Ein weiteres tschechisches Opfer des tragischen Anschlags in Berlin am Montag sei unwahrscheinlich. Dies bestätigte Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) am Freitag vor Journalisten. Zwar hätten die deutschen Behörden erst zehn der insgesamt zwölf Todesopfer identifiziert, es werden aber keine weiteren Tschechen in Deutschland vermisst, so der Minister. Man hätte aber keinen genauen Überblick darüber, wie viele Tschechen tatsächlich zum Tatzeitpunkt in Berlin waren und wo sie sich aufgehalten hätten.

Den täglichen Nachrichtenüberblick finden Sie ab ca. 20:00 Uhr hier.

Pan Tau feiert Geburtstag 23-12-2016 10:08 | Strahinja Bućan Seit 40 Jahren begeistert der lächelnde Zauberer mit Melone Jung und Alt. Am 23. Dezember 1976 wurde die Serie Pan Tau das erste Mal in der Tschechoslowakei ausgestrahlt. Es folgten insgesamt 33 Folgen und drei Spielfilme, die auch im Ausland ein großer Erfolg wurden. Pan Tau verkörperte durchgehend der 1992 verstorbene Ott Šimánek, in weiteren Rollen traten unter anderem die Schauspieler Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová oder Jan Werich.

Krpálek Sportler des Jahres 23-12-2016 09:10 | Strahinja Bućan Der Judo-Olympiasieger von Rio, Lukáš Krpálek, ist tschechischer Sportler des Jahres. Er ist damit nach zehn Jahren der erste männliche Sportler, den das Gremium von renommierten Sportjournalisten für den Titel ausgewählt hat. In der Kategorie Mannschaftssport brillierten die tschechischen Tennis-Damen für ihren Sieg beim Fed-Cup. Juniorin des Jahres wurde die Siebenkämpferin Michaela Hrubá.

Tschechin unter Opfern von Berlin 23-12-2016 06:43 | Strahinja Bućan Unter den zwölf Todesopfern des Anschlags in Berlin vom vergangenen Montag ist auch eine Tschechin. Dies ergab die laufende Identifizierung der Opfer. Es handelt sich nach Polizeiangaben um eine Frau, die bereits längere Zeit in Berlin wohnte und arbeitete. Premier Bohuslav Sobotka sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus und sicherte Unterstützung zu. Unmittelbar nach dem Anschlag war das Außenministerium in Prag nicht von tschechischen Opfern ausgegangen. Jedoch mit dem Vorbehalt, dass die Identifizierung der Opfer noch nicht abgeschlossen ist.

Tschechien schließt Jahr mit weniger Schulden ab 22-12-2016 17:50 | Strahinja Bućan Mit rund 60 Milliarden Kronen (2,2 Milliarden Euro) Schulden weniger steht Tschechien am Ende des Jahres bei seinen Gläubigern in der Kreide. Dies geht aus den Bilanzen des Finanzministeriums hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Insgesamt ist Tschechien mit 1,613 Billionen Kronen (60 Milliarden Euro) verschuldet. Das macht 34,3 Prozent des BIP, also um mehr als zwei Prozentpunkte weniger, als noch im vergangenen Jahr.

ČEZ übernimmt Windparks in Deutschland 22-12-2016 17:35 | Strahinja Bućan Der tschechische Energieriese ČEZ investiert verstärkt in Deutschland. Das Unternehmen hat nun den Kauf von weiteren acht Windparks mit insgesamt 35 Turbinen und einer Gesamtleistung von 85,25 Megawatt. Alle Objekte befinden sich in Norddeutschland und sind bereits seit einiger Zeit in Betrieb. Auf den deutschen Markt ist ČEZ Anfang Dezember vorgestoßen. Das teilstaatliche Energieunternehmen betreibt Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Hessen.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßliches IS-Mitglied aus Tschechien 22-12-2016 14:50 | Strahinja Bućan Gegen den bisher einzigen Tschechen, der sich der Terrormiliz Islamischer Staat anschließen wollte, hat die Staatsanwaltschaft in Pilsen Anklage erhoben. Jan S., wie der junge Mann in Ermittlerkreisen genannt wird, wurde im Februar dieses Jahres in Istanbul verhaftet. Von dort aus wollte er weiter nach Syrien reisen und sich mutmaßlich der Dschihadistenmiliz anschließen. Ihm droht nun wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation eine lebenslange Haftstrafe.

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds unterstützt 169 neue Projekte 22-12-2016 14:31 | Strahinja Bućan Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat am Mittwoch in Prag grünes Licht gegeben für die Förderung von weiteren 169 deutsch-tschechischen Projekten. Der Verwaltungsrat bewilligte dafür Fördermittel in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro. Besonders viele Projektvorhaben kamen diesmal aus dem Kulturbereich. Dies vor allem dank einer Sonderausschreibung im Rahmen des „Deutsch-tschechischen Kulturfrühlings“ anlässlich des 20. Jahrestages der Deutsch-Tschechischen Erklärung vom 21. Januar 1997. Des Weiteren werden zahlreiche Projekte im Bereich Denkmalschutz gefördert.

Das Wetter am Freitag, 23. Dezember 22-12-2016 14:30 | Strahinja Bućan Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend trüb, örtlich muss auch mit überfrierender Nässe und Regen gerechnet werden. Insgesamt wird es etwas wärmer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius.