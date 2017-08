Bisher haben 11.000 Menschen in diesem Jahr in Tschechien ein Gewerbe angemeldet. Damit sind hierzulande insgesamt 992.000 Menschen unternehmerisch tätig. Das geht aus aktuellen Zahlen des tschechischen Sozialamtes hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Für etwas mehr als die Hälfte von ihnen ist ihr Unternehmen einzige Verdienstquelle. Die meisten Selbstständigen finden sich in Prag, dann in den Kreisen Mittelböhmen und Südmähren. Selbständige haben in Tschechien eine viel größere Bedeutung für die Wirtschaft als in anderen Ländern der EU.