Zahl der Schüler mit Lese- und Rechtschreibstörung steigt

An tschechischen Schulen der Sekundarstufe steigt die Zahl der Schüler, die an Legasthenie und Dyskalkulie leiden. Das ergibt sich aus den Statistiken des Bildungsministeriums. Die häufigste Störung ist die Lesestörung. Als Ursache gilt laut Experten in etwa 50 Prozent der Fälle eine genetische Disposition. Die Legasthenie kommt bei acht bis zehn Prozent der Population in einer mehr oder weniger starken Stufe vor.

Menschen mit einer Lese- und Rechtschreibstörung haben Probleme mit der Umsetzung der gesprochenen in geschriebene Sprache und umgekehrt. In Tschechien wird an diesem Samstag zum achten Mal der Tag der Legasthenie begangen.