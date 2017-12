Zahl der Karpfen-Verkaufsstände steigt

Die tschechischen Karpfenfischer haben mehr Verkaufsstände als im vergangenen Jahr angemeldet. Die Zahl liege bei über 2500 Ständen, sagte ein Sprecher des staatlichen Veterinäramtes. Das sind 300 mehr als vor einem Jahr. Karpfen mit Kartoffelsalat gilt als klassisches tschechisches Weihnachtsessen.

In vielen tschechischen Städten und Gemeinden stehen seit Wochenbeginn die Verkaufsstände mit den großen Fischbottichen an öffentlichen Plätzen. In der Regel lassen die Käufer den Karpfen am Stand töten. Einige nehmen aber auch den lebenden Fisch mit nach Hause, um alles selbst zu machen.