Zahl der Fahrgäste in Bahn steigt weiter

Die Zahl der Fahrgäste auf Schienen in Tschechien ist mäßig gestiegen. Im ersten Halbjahr 2017 wurden rund 1,7 Millionen mehr Fahrgäste in Zügen gezählt als in demselben Zeitraum des Vorjahres. Das ist ein Plus von 1,7 Prozent, wie das Verkehrsministerium mitteilte.

Insgesamt nutzten fast 91 Millionen Personen die Eisenbahn. Davon reisten 86,9 Millionen Menschen mit Zügen des staatlichen Bahnunternehmens České dráhy. Das Volumen der auf Schienen beförderten Güter sank um 721.000 Tonnen auf 47,5 Millionen Tonnen. Die Zahl der Bus-Fahrgäste blieb unverändert bei 173 Millionen.