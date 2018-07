Wissenschaftler warnen Politik vor Wassermangel

Die Maßnahmen der Politik im Kampf gegen die Trockenheit reichen nicht aus. Mit dieser Feststellung haben sich Wissenschaftler der Tschechischen Limnologischen Gesellschaft in einem offenen Brief an führende Politiker gewandt. Zwar kümmere man sich um einzelne Bäche oder Seen, man betrachte die Landschaften aber nicht als ganzen, so die Experten in dem Schreiben. Gleichzeitig warnten die Forscher vor weiterem Wäldersterben, der Erosion von Ackerflächen und der Überhitzung von Städten durch den Wassermangel.

Das Umweltministerium hat in der jüngsten Vergangenheit bereits zahlreiche Maßnahmen gegen die Trockenheit ergriffen. So ruft das Ressort beispielsweise zu einem effektiveren Regenwasser-Management auf.