Wissenschaftler: Mücken in Tschechien übertragen West-Nil-Fieber

Bei Mücken in Südböhmen wurde der Erreger des West-Nil-Fiebers festgestellt. Dies geht aus Untersuchungen von Brünner Wissenschatlern hervor, wie die Tageszeitung MF Dnes in ihrer Dienstagsausgabe berichtete. Derzeit ist das Einzugsgebiet des Virus auf den Südosten Tschechiens beschränkt, ein Auftreten in weiteren Regionen ist jedoch nicht ausgeschlossen. Die Experten mahnen deshalb zu erhöhter Vorsicht an Wasserläufen und Teichen.

Das West Nil-Fieber tritt vor allem bei Vögeln auf, ist aber auch auf Säugetiere und den Menschen übertragbar. Betroffene leiden bei einer Infektion unter gängigen Grippe-Symptomen. Die neuroinvasiven Infektionen führen darüber hinaus häufig zu schweren bleibenden Behinderungen.