Wirtschafts- und Sozialrat der Uno tagt in Prag

In Prag hat am Montag eine Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen (ECOSOC) begonnen. Das Thema des Treffens ist die Erfüllung der Entwicklungsziele der Uno. An der Beratung im Prager Černín-Palais nehmen Vertreter von 67 Ländern teil. Die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina Mohammed erklärte vor Tagungsbeginn, dass man nach Lösungen für globale Probleme wie den Klimawandel, militärische Konflikte sowie Flucht und Migration suchen wolle.

Tschechien hat dieses Jahr den Vorsitz im Wirtschafts- und Sozialrat der Uno. Außenminister Martin Stropnický (Ano-Partei) erinnerte daran, dass der Rat die drittwichtigste Institution der Uno ist.