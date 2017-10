Winzer liefern mehr als zwei Millionen Flaschen Jungwein auf den Markt

Die Winzer in Tschechien werden mehr als zwei Millionen Flaschen St.-Martins-Weine auf den Markt liefern. Dies ist ungefähr dieselbe Zahl wie im Vorjahr. Die Weintrauben für die Produktion der St.-Martins-Weine seien geerntet worden, teilte der Chefsommelier des Weinbauzentrums in Valtice / Feldsberg, Marek Babisz, mit. Die Jungweinproduktion laufe auf volle Touren, so der Experte.

Mit der Marke „St.-Martins-Wein“ können nur Weine bezeichnet werden, die Ende Oktober von einer Fachkommission bewertet werden.